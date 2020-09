Bonome cola imagem em Bolsonaro em campanha

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/09/2020 | 00:01



Secretário no governo do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) em São Caetano, Nilson Bonome (PSL) confirmou candidatura ao Palácio da Cerâmica na eleição deste ano em busca de ser o prefeiturável do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no município.



“Vou buscar vincular minha imagem à do presidente Bolsonaro, mostrar para São Caetano tudo o que ele tem feito de bom para o País e trazer para a cidade. O presidente foi eleito pelo PSL (embora tenha rompido com a cúpula da sigla meses depois) e está fazendo uma boa gestão, reconhecida por 50% da população. Quero estar conectado com o trabalho do presidente Bolsonaro e, se eleito, fazer o que sempre fiz como secretários: bater na porta das autoridades em busca de recursos para o município”, discorreu.



Bonome já foi prefeiturável no Grande ABC, mas em Santo André – em 2012, pelo MDB, recebeu 17.333 votos. Em reduto andreense, havia sido supersecretário no governo do ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos). Passado esse período, foi convidado por Pinheiro para compor a gestão em São Caetano. “Moro em São Caetano há cinco anos, mas tenho sentimento de morar há mais de 20, tamanho o carinho que recebi da cidade e das pessoas. Quero retribuir.”



O candidato do PSL argumentou que a campanha será mostrar que, embora São Caetano tenha condição financeira diferenciada na comparação com as demais cidades – arrecadação na casa do R$ 1 bilhão para uma população considerada pequena, de cerca de 150 mil moradores –, não pode ser ignorada por outros entes porque há muito o que se fazer. Também disse que vai batalhar para diversificar as fontes de receita do município, hoje baseadas nos impostos da GM (General Motors) e do refino do petróleo da Petrobras, cujo tributo é recolhido em solo são-caetanense. “Imagine se acontece algo como aconteceu com a Ford em São Bernardo e a GM queira deixar o País? A cidade precisa estar preparada.”



Sobre o vice, Bonome ainda discute quem será eu parceiro na chapa – ele realizou a convenção na segunda-feira e deixou a ata aberta na busca de um nome vindo de partidos aliados. O político revelou que seu arco tem PV, MDB, PTC e DC. “Estamos conversando com outros também. Até o fim de semana teremos a confirmação. O vice virá da coalizão.”