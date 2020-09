'The Voice Kids' terá Mumuzinho como jurado no lugar de Claudia Leitte

11/09/2020 | 20:42



O programa The Voice Kids volta a ser transmitido neste domingo, 13, às 12h45, com uma retrospectiva dos melhores momentos da quinta temporada. E, a partir do dia 20, quando estreia sua fase ao vivo, Mumuzinho passa a ser o novo técnico do reality.

Além da dupla Simone & Simaria e Carlinhos Brown como jurados, o cantor ficará responsável pelo time de Claudia Leitte, que não participará da fase final do programa.

Cláudia explica que terá que acompanhar as últimas etapas do reality de casa, mas que continuará torcendo e interagindo pelas redes sociais. "Vou emprestar minha cadeira com muito amor para o meu amigo Mumuzinho(...)Mesmo sem estar no palco, meu coração estará presente ali. Torço muito por essas crianças, elas me inspiram", disse.

Mumuzinho garantiu que continuará seguindo o que a cantora idealizou para o seu time. "É uma responsabilidade muito grande com as crianças, pelo carinho que ela passa para elas. Eu pretendo seguir a linha de como ela começou(...)Fiquei muito feliz e estou louco para conhecer os kids e sentir de perto essa emoção".

Interrompido em março devido à pandemia do novo coronavírus, os próximos episódios do programa, nos dias 20 e 27 de setembro, terão apresentações ao vivo, com as crianças cantando direto de suas casas.

A semifinal está prevista para ir ao ar em 4 de outubro e a grande final do The Voice Kids será exibida no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, com seis participantes, dois do time de cada jurado.