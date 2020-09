Enel faz mutirão de parcelamento de contas em São Bernardo

Soraia Abreu Pedrozo

Yara Ferraz



11/09/2020 | 18:56



A Enel realiza, neste sábado (12), mutirão de parcelamento de contas de luz no Grande ABC. Das 8h às 17h haverá ação na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo (Rua Vinte e Oito de Outubro, 61), no Centro. Qualquer morador da região com débitos com a Enel - como por exemplo, quem recebeu conta com valores acumulados devido à pandemia e precisa parcelar o montante - pode pedir para dividir o valor em até 12 vezes sem juros.

Antes de ir ao local, porém, é necessário fazer o agendamento pelo site da empresa (www.eneldistribuicaosp.com.br).Em seguida, o cliente receberá mensagem via SMS com a confirmação do agendamento e senha que deverá ser apresentada no local. O consumidor que preferir pode também aderir ao parcelamento de forma on-line ou pelo telefone. Basta acessar o Portal de Negociação (https://portalnegociacao.eneldistribuicaosp.com.br/#/home), o Aplicativo Enel São Paulo (www.eneldistribuicaosp.com.br/atendimento/aplicativo-enel) ou ligar para a Central de Atendimento (0800 72 72 120).

QUEIXAS - Conforme o Diário publicou na edição desta sexta-feira (11), as reclamações de energia elétrica lideram o ranking de reclamações dos procons do Grande ABC neste ano, com 16,21% do total, ou 1.919 queixas. Leia reportagem completa aqui.