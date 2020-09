Em jogo de 9 gols, Eintracht Braunschweig vence Hertha Berlin na Copa da Alemanha

11/09/2020 | 18:13



O Eintracht Braunschweig, da segunda divisão, surpreendeu ao derrotar o Hertha Berlin, nesta sexta-feira, por 5 a 4, em duelo válido pela primeira fase da Copa da Alemanha. Destaque para o atacante Martin Kobylanski, autor de três gols para o time vencedor.

Do lado do Hertha Berlin, o meia belga-congolês Dodi Lukebakio fez dois gols, enquanto o brasileiro Matheus Cunha, da seleção sub-23, fez o seu e ainda proporcionou duas assistências.

Em outro jogo da rodada, em Garbsen, o Mainz eliminou o TSV Havelse, de virada, por 5 a 1, com grande atuação do francês Jean-Philippe Mateta, autor de três gols. Todos os gols do time visitante foram marcados na segunda etapa.

Neste sábado, mais 13 jogos estão programados, com destaque para Nuremberg e RB Leipzig. No domingo, mais 12 duelos, entre eles: com Eintracht Norderstedt x Bayer Leverkusen. O Borussia Dortmund joga na segunda-feira, como visitante, frente o Duisbug.

O Bayern de Munique, atual campeão europeu, só joga pela competição nacional em 15 de outubro, diante do Dueren.