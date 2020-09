10 passeios dos sonhos para fazer no Japão

Redação

11/09/2020



Brasileiros que sonham em visitar o Japão podem se planejar com antecedência para conhecer os melhores atrativos do país. Em parceria com a Quick Travel, agência de viagens especializada em roteiros pela Terra do Sol Nascente, Marcelo Fernandes, responsável pelo restaurante Kinoshita, listou nove passeios imperdíveis em cidades como Tóquio e Kyoto. Confira!

10 passeios para fazer no Japão

1. Sushi Sawada (Tóquio)

Há muitas opções de casas de sushi em Tóquio. Há quem diga que o Sushi Sawada, que fica no elegante bairro de Ginza, serve o melhor sushi do mundo. Não é fácil encontrar o local, que é minúsculo. Além disso, fazer uma reserva exige esforço, mas é absolutamente compensador.

O restaurante tem apenas seis lugares no balcão de madeira clara e o cliente é atendido pelo sushiman Koji Sawada e por sua esposa. Ali, o visitante embarca em uma viagem gastronômica de duas horas. Trata-se de um ritual silencioso, em comunhão com o alimento e a arte de Sawada. O uni (ouriço-do-mar) de Hokkaido é um dos grandes destaques.

2. Choux-cream do Rokkado (Tóquio)

Choux-cream é uma paixão japonesa. São carolinas recheadas com um levíssimo creme de baunilha. Dentre as dezenas de boas lojas que existem em Ginza, o Rokkado atrai pelo aroma intenso de baunilha, perceptível da rua. O doce é recheado na hora do pedido, para manter a massa crocante.

3. Ginza Six (Tóquio)

O local é um complexo de compras que foi construído onde era o Matsuzakaya. O grandioso hall aberto sempre é ocupado por uma exposição de arte. Durante sua visita, Marcelo viu obras de Yayoi Kusama, um dos nomes da arte contemporânea do Japão.

4. Gora Kadan (Hakone)

O Gora Kadan é um ryokan (hotel em estilo japonês) de primeiríssima qualidade em instalação, serviço e hospitalidade. Ele tem uma atmosfera no melhor estilo tradicional, com muita pedra e madeira. O local também conta com onsen (banho de águas termais) privativo em área externa.

5. Hakone Open Air Museum (Hakone)

O local é um belíssimo museu de esculturas ao ar livre. Ele fica em Hakone, com 70 mil metros quadrados de área. É possível contemplar 120 obras de artistas contemporâneos japoneses e internacionais, como uma coleção de Henry Moore e um pavilhão dedicado a Pablo Picasso.

6. Monte Fuji (Yamanashi)

Há várias maneiras de se apreciar o Monte Fuji, mas a região dos lagos oferece vistas espetaculares. Um passeio pelo lago Ashinoko a bordo de uma caravela, por exemplo, pode ser uma boa opção. Em sua visita ao local, Marcelo optou por subir a montanha de carro (até onde foi possível).

7. Kitcho (Kyoto)

O restaurante Kitcho foi fundado em 1930, em Osaka, e hoje tem unidades em Tóquio, Kobe, Fukuoka e Kyoto. O local é conhecido pela atmosfera tradicionalíssima, serviço atencioso de ponta a ponta e a qualidade do Omakasê, com ótimas refeições em etapas escolhidas pelo chef.

8. Todaiji (Nara)

A estátua do Grande Buda de Nara impressiona por sua grandiosidade. Conhecê-la é um passeio obrigatório para quem viaja ao Japão pela primeira vez. O local tem um parque onde é possível observar dezenas de veados soltos na natureza. Para os japoneses, esses animais são considerados sagrados.

9. Templos e jardins de Kyoto (Kyoto)

São centenas de templos numa cidade só. O Kiyomizu-dera é uma das opções mais recomendadas, principalmente por sua imponência e pelas vistas fantásticas. Também vale a pena conhecer a área do entorno do Kiyomizu e experimentar o tofu da região, servido em restaurantes especializados. Alguns ficam à beira do rio e proporcionam experiências inesquecíveis.

10. Sukiyaki no Imahan (Tóquio)

A casa começou como uma loja de carnes. Essa atividade ainda existe, mas agora o lugar se notabilizou por servir sukiyaki e shabu-shabu, duas modalidades da culinária japonesa que empregam a carne. Ali, é possível provar delícias como o wagyu, a carne nobre e especialmente marmorizada que só os japoneses sabem fazer.

Cidades mais famosas do Japão

Cidades mais famosas do Japão