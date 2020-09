Steve Lee, ator de 'Jackass', morre aos 54 anos

11/09/2020 | 17:50



O ator Steve Lee Richardson, 54, morreu na quarta-feira, 9. A confirmação foi dada pela família, porém a causa da morte ainda não foi divulgada.

Além de participar do filme Jackass 3D e também de um episódio da série American HorroTUr Story, Steve era estrela de wrestling, uma mistura luta livre e encenações. No meio, ele era conhecido pelo nome artístico Puppet The Psycho Dwarf.

A família do lutador criou uma arrecadação de fundos no GoFundMe para ajudar com os custos do funeral. Na página, eles divulgaram que Steve morreu de forma inesperada, em sua própria casa.

"Puppet colocou sorrisos em todo o mundo com sua atitude e estilo de vida hardcore. Ele é uma lenda na arte da wrestling de anões. Ele precisa de nossa ajuda para lhe dar uma última chamada ao palco".

O texto também pedia que os fãs do artista ajudassem para que ele pudesse descansar em paz. "Todos os rendimentos serão entregues a Jim Richardson irmão de Steve para lidar com os custos dos serviços e sepultamento. Muito obrigado a todos e Puppet, nós amamos você".

A página Impact Wrestling no Twitter também lamentou a morte do lutador e mencionou que recebeu a notícia durante um evento de promoção da modalidade. "É com grande tristeza que ficamos sabendo da morte de Steve Lee, mais conhecido como "Puppet The Psycho Dwarf" nos primeiros dias da TNA. Enviamos nossas mais profundas condolências a seus amigos e familiares".