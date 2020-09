Cia Pessoal do Faroeste recebe apoio de artistas contra ação de despejo

11/09/2020 | 16:39



A Cia Pessoal do Faroeste vai realizar neste domingo, 13, às 16h, uma live para arrecadar recursos e evitar que o grupo sofra uma ação de despejo.

A apresentação terá abertura do diretor musical Felipe Chacon, shows de Otto e Preta Ferraira, apresentação de Mel Lisboa, Pascoal da Conceição e Ave Terrena.

Com 22 anos de existência, o Faroeste ocupa a sede na Rua do Triunfo com diversas ações artísticas e sociais de apoio às famílias do entorno, conduzidas pelo diretor Paulo Faria.

Com o projeto, #FomeZeroLuz, cerca de mil família são beneficiadas com distribuição de cestas básicas, desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Em 2014, Faria recebeu o Prêmio Shell, na categoria Inovação, por causa de seu trabalho de intervenção social e artística na região.

A companhia já havia sofrido uma ação de despejo em 2019, contornada por meio da campanha #FicaFaroeste, em que uma mobilização da classe artística possibilitou um acordo com o proprietário do imóvel. A dívida foi quitada com recursos do Programa Municipal de Fomento ao Teatro.