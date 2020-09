Camilla Camargo diz que sempre quis ter dois filhos e reflete sobre gravidez durante a pandemia

11/09/2020 | 16:10



Grávida do segundo filho, Camilla Camargo conversou com a Revista Ela sobre sua segunda gestação. A atriz, que é mãe de Joaquim, de um ano de idade, contou como descobriu sua segunda gestação - e ainda revelou que ela não foi planejada:

- Estava tendo muitos enjoos, todos os dias e o tempo inteiro. Mas tinha acabado de fazer exames, ultrassom e não tinha dado nada. Uma semana depois, continuava enjoada e minha médica pediu para eu fazer o teste de farmácia, que deu positivo. Marquei um ultrassom de novo e confirmei. Foi totalmente surpresa, não esperávamos.

Ela ainda confessou o que pensou quando descobriu a gravidez:

- O pensamento foi de que agora minha família ficará completa, sempre quis ter dois filhos!

Camilla também contou sobre como é estar grávida em meio à pandemia do novo coronavírus:

- Não acho estressante, mas é claro que gostaria de estar vivendo isso em um momento que não precisasse ter restrições quanto a visitas dos amigos, família. Queria estar saindo e curtindo com todas as pessoas que amo, mas sou grata a Deus também pela oportunidade de estar bem, ter uma casa onde possa estar com meu marido e filho. A gente pode até estar cansado de estar em casa, mas a pandemia ainda não acabou.

- Tem sido um tempo de muita reflexão, onde estamos nos cuidando muito e aproveitando o tempo que temos em família, principalmente com o Joaquim. É uma época difícil para todo mundo, mas para uns infinitamente mais que outros. Sei que estou em posição de privilégio, somos gratos por estarmos bem e podermos ficar em casa desde o início, explicou a atriz sobre sua quarentena.

Por fim, Camilla Camargo revelou se fará chá revelação para saber o sexo do bebê:

- Não. Não fiz do Joaquim e não farei desse também. Brinco que não tenho maturidade para esperar prepararem algo. Quando o exame sair, quero ver e saber logo.