Após reclamar de uso de máscara, Luana Piovani diz que perdeu uma pessoa próxima para a Covid-19 e declara: - Sou uma cidadã correta

11/09/2020 | 16:10



Luana Piovani polemizou na última semana ao reclamar da obrigatoriedade do uso de máscaras em Paris, na França, uma das medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para prevenção do coronavírus.

Após declarar inclusive que tinha encontrado um jeito para ficar sem máscara na cidade, a apresentadora voltou às redes sociais para se explicar. Segundo ela, as reclamações aconteceram por ela não estar acostumada ao uso de máscaras, já que em Portugal não é obrigatório, mas que mesmo assim está usando o acessório corretamente.

- Eu sei que eu estou reclamando da história da máscara o tempo todo, mas é que eu não estou acostumada, lá em Portugal a gente não precisa usar máscara o tempo todo igual em Paris. Mas quero que vocês saibam que eu sou uma cidadã extremamente correta, jamais faria alguma coisa que não está certa.

Ela continuou, dizendo que uma amiga a alertou sobre seus comentários a respeito da máscara, e ainda revelou que perdeu uma pessoa próxima para a Covid-19.

- Estou reclamando da máscara, mas estou usando e fazendo tudo direitinho como tem que ser feito. Uma amiga minha me escreveu do Brasil e disse: Não fale assim da máscara. A situação aqui no Brasil está super difícil. Tem gente que não acredita na doença, que acha que não precisa usar a máscara, tem gente para tudo. Então, eu vim aqui dizer que uso a máscara, que acredito na Covid. Aliás eu perdi uma pessoa muito especial para a Covid.

Por fim, Luana disse que nas fotos em que aparece sem máscara durante a viagem para Paris, ela tirou o acessório bem rápido e logo o colocou, e finalizou:

- Estou reclamando de tonta que sou, mas tem que usar. E eu tenho usado, tá?

Mensagens

Luana também usou seu Instagram nesta sexta-feira, dia 11, para dar um conselho aos seus seguidores. A apresentadora começou dizendo que na noite passada bebeu vários vinhos com uma amiga, e que acabou mandando várias mensagens enquanto estava embriagada.

Ela então aconselhou:

- Todo mundo já sabe, mas a gente sempre comete o mesmo erro. Se beber, não tecle, tira o celular da sua mão. Acordei hoje só checando as mensagens que eu mandei ontem.