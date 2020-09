EUA: déficit orçamentário quase triplica nos primeiros 11 meses deste ano fiscal

11/09/2020 | 16:01



O custo do serviço da crescente dívida dos Estados Unidos continuava a diminuir ao longo dos 11 primeiros meses do atual ano fiscal, o que sugere que o país continua a ter espaço para emprestar e combater os impactos da pandemia da covid-19. O déficit anual quase triplicou nos primeiros 11 meses do ano fiscal, a US$ 3 trilhões, de US$ 1 trilhão em igual intervalo do ano anterior.

O total da dívida detida pelo público aumentou a US$ 20,8 trilhões até a quarta-feira, de US$ 17,4 trilhões no início de março.

A demanda pela segurança dos Treasuries tem mantido os juros perto da mínimas históricas neste ano, levando os custos líquidos com juros a uma queda de 10% entre agosto e outubro, informou nesta sexta-feira o Tesouro americano. "Isso ocorre apesar de um aumento significativo no nível da dívida em circulação", afirmou uma graduada autoridade do Tesouro em telefonema com repórteres. Fonte: Dow Jones Newswires.