Após aglomerações, Rio veta consumo de bebidas após 21h em ambientes externos

11/09/2020 | 15:28



O governo do Estado do Rio publicou decreto nesta sexta-feira, 11, impondo novas medidas restritivas de combate à transmissão do coronavírus. Dentre elas, está a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em ambientes externos de bares a partir das 21h - os estabelecimentos, contudo, poderão funcionar até a 1h da madrugada. O estacionamento de veículos particulares na orla também foi vetado aos finais de semana.

O decreto vem dias após bares e praias do Rio registrarem grande aglomeração de pessoas, desrespeitando normas de afastamento social ou até mesmo decretos em vigor, como o que proíbe a permanência de pessoas na areia.

Segundo as determinações autorizadas pelo governador em exercício Cláudio Castro (PSC), bares e restaurantes podem continuar atendendo ao público com 50% da sua capacidade de lotação, até 1h, mas com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em ambiente externo depois das 21h. Música ao vivo e sistema self-service seguem suspensos.

Pelas próximas semanas, também não será permitido, aos sábados, domingos e feriados, o estacionamento de veículos particulares na orla do Rio de Janeiro, no trecho entre as praias do Leme ao Pontal. A exceção é para moradores da região.

Segundo o governo do Estado, as medidas foram definidas em comum acordo com a prefeitura do Rio.