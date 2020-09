Gui Araújo é visto com melhor amiga de Anitta - e estaria vivendo um affair com ex-namorada de jogador de futebol

11/09/2020 | 15:11



Gui Araújo e Anitta terminaram o namoro em julho de 2020. Apesar do término, o influenciador apareceu em um dos Stories de Lary Bottino, como você pode conferir na imagem acima, e, segundo o jornal Extra, ela e a cantora são amigas de infância. Bottino participou da quarta temporada do reality show De Férias Com O Ex Brasil.

Após a separação, Gui Araújo foi alvo de rumores de affair e, dessa vez, surgiram especulações de que o influenciador estaria tendo um caso com a ex-namorada do jogador do Real Madrid Vinícius Júnior. Segundo o jornal Extra, Araújo e Maria Júlia Mazzali passaram um final de semana juntos num hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O hotel ficaria perto da casa de Anitta.

O casal teria se preocupado em não fazer nenhuma foto juntos para que os seguidores não reparassem. No último domingo, dia 6, o suposto casal teria embarcado em um helicóptero na Barra e teriam sobrevoado pelos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Segundo o jornal, os dois chegaram a publicar imagens do mesmo local, mas de ângulos diferentes.