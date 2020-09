Após Perlla se pronunciar sobre fotos íntimas, ex-marido nega ter vazado cliques

11/09/2020 | 15:10



Perlla já se pronunciou sobre as fotos nuas dela que estão circulando na internet. A cantora até citou o ex-marido, Cassio Castinhol, afirmando que ele estaria causando a polêmica em torno do assunto por não aceitar o término do relacionamento e dizendo que já enviou fotos íntimas para o ele, portanto se alguma imagem desse tipo vazar ela saberá que foi o ex-marido, e resolverá o caso na justiça.

Em entrevista ao jornal Extra, Cassio desmentiu que teria sido ele o responsável pelas fotos de Perlla estarem circulando por aí! Ele disse que recebeu os nudes da cantora que viralizaram há cerca de seis meses. As imagens seriam prints de vídeos da funkeira publicados em um aplicativo.

Cassio ainda ressaltou que não guarda nenhuma foto íntima da ex

-

Fotos íntimas delas eu não tenho mais, porque troquei de aparelho celular. Mas mesmo se tivesse, não vazaria. Agora, o que tenho vistos são prints dela no próprio aplicativo Bigo Live. E essas imagens com os peitos de fora, recebi de amigos quando estava casado com ela. Cheguei a mostrar, mas ela disse que foi um descuido. Mas o que pode vazar são imagens que ela pode ter mandado para alguém. Não sei se ela fez isso, mas que ela negociou nudes eu tenho como provar. O que ela fez depois daquilo ali, só ela e Deus que sabem, explicou.

Ele chegou a descrever para o jornal as fotos que foram divulgadas na internet, mas garante que não é responsável por elas e que o celular dele está a disposição para ser periciado pela polícia caso seja necessário.