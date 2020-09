Diagnosticado com covid-19, Fred vai desfalcar o Fluminense diante do Corinthians

11/09/2020 | 14:42



O atacante Fred foi diagnosticado com covid-19. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, pelo Fluminense, após bateria de testes realizada na quinta-feira para o jogo com o Corinthians, domingo, às 16 horas, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador já está em quarentena.

Fred ficou de fora do jogo contra o São Paulo, domingo passado, no Morumbi, depois que sua mulher testou positivo para coronavírus. O atacante, então, foi submetido a testes na segunda e quarta-feira, que deram negativo. Com isso, o jogador pôde estar em campo no clássico contra o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã.

Sem Fred e com a saída de Evanílson, que foi para o Porto, o técnico Odair Hellmann deverá mais uma vez improvisar o meia Nenê no comando do ataque, assessorado pelas laterais do campo por Wellington Silva e Fernando Pacheco.

Sem vencer há três rodadas - soma empate com o Atlético-GO (1 a 1) e derrotas para São Paulo (1 a 3) e Flamengo(1 a 2), o Fluminense está em nono lugar na classificação, com 11 pontos ganhos. São três vitórias, dois empates e quatro derrotas.