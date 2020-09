Após assumir namoro com Vitão, Luísa Sonza rebate ataques: - Eu sei da minha verdade

11/09/2020 | 13:10



Em um desabafo por meio do Stories, Luísa Sonza desabafou sobre os ataques que estava recebendo após assumira o namoro com Vitão:

- Eu não sei se eu falo, se eu não falo... porque se eu falasse eu não sei por onde começar, sabe? Tá tudo tão errado. (...) A minha vontade de falar um monte de coisa... só que não vale a pena. Primeiro que desde o primeiro dia da internet eu sempre fui atacada. Nunca importou o que eu fiz ou deixei de fazer, porque eu já fui de várias maneiras [atacada] na internet. Eu já cresci, já evoluí, mudei, desmudei, tive 300 estilos, cantei tudo o que é música. Nunca importou para as pessoas isso. Nem uma atitude minha, coisas que eu realmente fiz, importaram. Nenhum dos ataques vieram de coisas que eu tenha feito. Foram tudo coisas inventadas.

Ela ainda continua:

- Então eu cheguei à conclusão que não importa o que eu venha falar aqui, o quanto eu tente me defender, como eu já tentei todos esses anos. E eu me culpava, não entendi por que comigo. Eu queria muito que as pessoas me conhecessem. Queria mostrar para as pessoas que era uma pessoa legal, correta, que tenho caráter. (...) Eu acho até que eu me libertei. Para mim, não interessa mais o que você está pensando. Não interessa se você acha ou não alguma coisa de mim. Eu sei da minha verdade. E eu não acho que eu tenha que falar e nem dar satisfação para vocês e nem me justificar. Ainda mais por coisas que eu nunca fiz e nunca faria com outro ser humano. (...) Nunca quiseram escutar o meu lado, o que eu tenho para dizer, concluiu.

Depois, ela agradeceu o apoio dos fãs.