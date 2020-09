Tensão entre Angelina Jolie e Brad Pitt aumenta e o ex-casal encerra terapia familiar

11/09/2020 | 13:10



As polêmicas envolvendo Angelina Jolie e Brad Pitt estão longe de acabar! Isso porque, mesmo após terem se separado em 2016, o ex-casal continua ganhando os holofotes. Não é novidade que os dois vivem uma relação tensa, porém, de acordo com a revista Us Weekly, as brigas aumentaram ainda mais.

A publicação afirma que Brad e Angelina estavam fazendo terapia familiar para lidar com o divórcio. Porém, parece que as sessões só pioraram as coisas.

- As tensões aumentaram entre Brad e Angelina e a terapia familiar não está acontecendo mais, disse uma fonte.

O julgamento envolvendo a custódia dos filhos do ex-casal está previsto para começar em outubro. Juntos, eles são pais de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e dos gêmeos Knox e Vivienne.

- Brad quer a custódia física e legal compartilhada das crianças, mas Angelina tem sido contrária à essa ideia. Ela só concordará em falar sobre um acordo se o lar das crianças não for Los Angeles. Os filhos mais novos estão na escola em Los Angeles, algo que Angelina sempre foi contra. Eles, inclusive, estão ansiosos para as aulas presenciais [em meio à pandemia].