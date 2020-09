Após curtir vídeo com Bruna Marquezine, Neymar Jr. aparece como Batman e canta sofrência: Superei, mas vou mandar mensagem

11/09/2020 | 13:11



Será que Neymar Jr. está com saudades? Depois de anunciar que está recuperado do coronavírus, o jogador de futebol apareceu animado no Instagram Stories ao lado do amigo Gil Cebola. Os internautas logo viralizaram as publicações em que ele aparece cantando e comentaram sobre o estilo musical escolhido.

Aô sofrência, escreveu ele enquanto cantava trecho da música Eu Já Te Superei, Certeza Eu Superei.

Te Superei, Certeza Eu Superei. Mas vou mandar mensagem, disse ele, que apareceu ainda com o filtro do personagem Batman.

Os fãs ainda relacionaram a publicação com o fato de dias atrás ele ter curtido uma publicação de um Instagram que relembrou um video em que ele e Bruna Marquezine aparecem aos beijos. Vale lembrar que os dois terminaram o relacionamento que já durava seis anos, entre idas e vindas, no final de 2018. Na época, a atriz esclareceu que a decisão partiu do jogador.

Veja, abaixo, alguns dos comentários dos internautas após a sofrência de Neymar!

Será que um dia eles voltam a namorar?

O pai tá on, brumar!

Nunca vou superar o término deles!