"Requalificações do Plano São Paulo passam a ser mensais", diz Doria

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



11/09/2020 | 12:46



Todas as cidades de São Paulo estão na Fase Amarela do Plano São Paulo de reabertura econômica. Com o avanço de Franca e Ribeirão Preto - antes na fase laranja -, o Estado agora deverá fazer a requalificação, antes quinzenal, só daqui um mês. A informação acaba de ser dada pelo governador João Doria (PSDB), em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

"O monitoramento por períodos mais longos é que vai nos dar a segurança necessária para progredirmos nas regiões até a Fase Verde. Mas, se houver piora significativa nos indicadores, manteremos a regra de rebaixamento imediato para a Faixa Vermelha. Não haverá retorno para Fase Laranja (fase 2), o que aumenta a responsabilidade de prefeitos, prefeitas, secretários de saúde e da própria população, que precisa se resguardar, se proteger, usar máscara, seguir o distanciamento social, lavar as mãos e usar álcool em gel", recomenda Doria. A próxima requalificação, portanto, está prevista para 9 de outubro.

O governador ressaltou que a decisão foi tomada pelo Centro de Contingência do Coronavírus por causa da queda de internações pela oitava semana consecutiva e a queda de mortes pela quinta semana consecutiva. "Também temos de ressaltar a queda do índice de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo, hoje em 52,5%, um dos mais baixos que tivemos", ressalta. Hoje, São Paulo está com 882.809 casos de coronavírus e 32.338 mortes. A média móvel de mortes da semana é de 178. "É um indicador bastante positivo em questão à situação da doença", ressalta João Gabardo, coordenador Executivo do Centro de Contingência, que ressaltou a importância do comportamento das pessoas nas próximas quatro semanas. "Precisamos de um esforço para que possamos avançar de fase daqui um mês. Ainda estamos em quarentena, então precisamos de todo cuidado", alertou.