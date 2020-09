Iniciativa recupera pontos de descarte de lixo e entulho

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/09/2020 | 12:48



Saem os sofás velhos, restos de entulho e lixo e entram os vasos feitos com pneus recicláveis, as mudas de palmeira, a pintura e a limpeza. O programa Mãos à Obra, mantido pela Prefeitura de Diadema, já recuperou 81 pontos de descarte irregular de lixo e entulho. A iniciativa existe desde 2016 e propiciou o plantio de 900 mudas de pequeno e médio portes, além da reutilização de 1.500 pneus, que foram pintados e viraram vasos e floreiras.

A intervenção mais recente foi realizada na esquina das ruas Japão e Washington Luís, no Centro da cidade. O Diário mostrou, em 17 de agosto, que os moradores do entorno conviviam há cerca de um ano com o descarte irregular de lixo e entulho, e que a situação se agravou com a pandemia.

Após a reportagem, a esquina recebeu a atuação do programa e agora está pintada e conta com vasos feitos com pneus reciclados. Segundo a administração municipal, o programa Mãos à Obra é coordenado pela Secretaria de Planejamento de Gestão Pública e conta com o envolvimento de mais de 250 profissionais de toda a Prefeitura, sendo 230 bolsistas do programa Frente de Trabalho.

Devido à pandemia, os trabalhos foram temporariamente suspensos, mas uma equipe emergencial continua realizando os serviços pela cidade. Funcionário do Departamento de Serviços Urbanos, Marcelo Barros, 52 anos, participou de todas as revitalizações já realizadas e, na última semana, recuperou uma esquina na rua onde também mora. “Fico feliz por ter esse dom (de fazer as pinturas) e Deus no meu caminho”, afirmou.

Os moradores que estavam convivendo com o problema e procuraram a reportagem receberam as intervenções com animação. “Ficou maravilhoso. Acho que vai resolver porque os moradores do entorno já estão cientes que não devem jogar lixo na rua ou na calçada dos seus vizinhos”, afirmou a cabeleireira aposentada Antonia Lucia Alves Ricieri, 61.

A moradora pretende cuidar dos canteiros e cultivar parte das suas plantas, que estão em vasos dentro do apartamento, nos novos espaços. “Gosto muito de plantas e de animais. Agora é vigiar para que nada seja danificado”, concluiu.