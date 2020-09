'Lives' do fim de semana têm Leonardo, Elza Soares e Gilberto Gil

11/09/2020 | 11:39



Diversas "lives" vão ocorrer neste fim de semana entre sexta-feira, 11 e domingo, 13 de setembro. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais. A música sertaneja fica por conta de Maiara e Maraisa, às 20h, e Marcos e Belutti, às 21h45, na sexta-feira, que também tem o pagode do Sorriso Maroto com Dilsinho, às 22h. No dia seguinte, Zé Neto e Cristiano se apresentam às 20h.

No sábado, também às 20h, Elza Soares se encontra com Seu Jorge e a cantora Agnes Nunes para cantar clássicos do samba. Com shows começando entre 14h e 22h, o Coala Festival realiza sua edição online em 2020 com Novos Baianos e Gilberto Gil.

No domingo, às 16h, os sertanejos Leonardo, Bruno e Marrone e Jorge e Mateus se encontram na "live" do Dia Nacional da Cachaça. Confira:

Sexta-feira, 11/09

- 20h - Maiara e Maraisa

- 21h45 - Marcos e Belutti

- 22h - Sorriso Maroto e Dilsinho

Sábado, 12/09

- 14h - Coala Festival - Mariana Aydar e Mestrinho, Mary G, Mc Tha e Rico Dalasam, Shaka e EB, Novos Baianos, Cinara, Nego Bala, Ubunto, Gilberto Gil, Gilsons e Bem Gil

- 20h - Zé Neto e Cristiano

- 20h - Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes - Clássicos do Samba

Domingo, 13/09

- 16h - Leonardo, Bruno e Marrone e Jorge e Mateus (Live Dia Nacional da Cachaça)

- 19h - Thaíde