Ram atinge 10 mil unidades emplacadas no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



11/09/2020 | 11:18



Desde que chegou ao Brasil, em 2005, a Ram emplacou 10.245 veículos. O número foi divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) no boletim referente ao desempenho do mercado automotivo no mês de agosto.

De janeiro até aqui, foram registradas 947 unidades da Nova Ram 2500 – marca 45,3% superior à obtida nos 12 meses de 2019. O dado indica que 2020 pode ser um ano recorde para a fabricante, mesmo com todas as dificuldades, a exemplo dos efeitos da pandemia e da alta do dólar.

“Nossa estimativa é de pelo menos 1.500 emplacamentos, superando nosso melhor resultado, que foi de 1.343 vendas em 2012”, afirma Breno Kamei, diretor da Ram para a América Latina. Além do ano citado pelo executivo, quando a Ram foi lançada no Brasil como marca separada da Dodge, a casa de mil unidades anuais foi atingida apenas em 2007 (1.013) e 2008 (1.190).

