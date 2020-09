6 destinos bons para pedalar na América Latina

Redação

Do Rota de Férias



11/09/2020 | 18:18



De brinquedo na infância a meio de transporte bastante usado em alguns países, a bicicleta propõe inúmeras possibilidades de passeios e experiências de lazer durante as viagens. Há inúmeras cidades para pedalar na América Latina, por exemplo, e deixar a programação de férias ainda mais especial.

Confira uma lista de indicações feita pelo Enjoy Punta del Este.

Cidades para pedalar na América Latina

Punta del Este, Uruguai

As planas e calmas ruas de Punta del Este são um convite para quem quer experimentar o gostinho de pedalar pela primeira vez fora do Brasil. E o que é melhor: sem muita dificuldade.

O balneário oferece orlas deliciosas, com generosos calçadões para pedestres e ciclistas. O hábito de pedalar, aliás, é muito forte na região. No Enjoy Punta del Este, há bikes disponíveis para hóspedes, sem custo.

Santiago, Chile

Perfeita para ser desbravada de bike, Santiago, no Chile, é uma das cidades mais amistosas da América do Sul para a prática do cicloturismo.

As ruas são planas, há ciclovias por todos os lados, e os motoristas chilenos respeitam os ciclistas. Na capital, a dica é interligar os principais parques da cidade, como o Cerro San Cristobal e o Cerro Santa Lucia.

Triângulo das Serras, SP, Brasil

No estado de São Paulo, além da capital, que conta com uma boa malha cicloviária, o Triângulo das Serras, confluência entre os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, surge como opção para os turistas que procuram um lugar calmo e envolto pela natureza para pedalar.

Quem quiser ainda mais conforto e segurança pode contar ainda com o suporte de hotéis como o Botanique Hotel & SPA, que oferece passeios de mountain bike pela região, repleta de trilhas a serem desbravadas.

Bogotá, Colômbia

Bogotá é uma cidade bastante amigável para os ciclistas. Tanto é que é a única representante da América Latina no Copenhagenize Index, ranking que apresenta, a cada dois anos, as 20 melhores cidades do mundo para pedalar. Tudo isso porque há 540 quilômetros de ciclovias na capital colombiana, e audaciosos planos de expansão.

Em tempos de pandemia, inclusive, o modelo de transporte sustentável tem sido uma das apostas do governo para descentralizar o uso do transporte público. Uma vez no destino, não deixe de visitar, de bike, a Plaza Bolívar e o colorido bairro de La Macarena.

Rio de Janeiro, Brasil

Como diria Tim Maia, do Leme ao Pontal, não há nada igual. Pedalar pela orla do Rio de Janeiro é uma experiência incrível. A cidade oferece uma boa malha cicloviária e surge como alento para os turistas, que podem descobrir ou redescobrir as belezas do Rio sob uma nova perspectiva.

Uma boa dica de rota é a ciclovia da praia, incluindo Leblon, Ipanema, Arpoador e Copacabana. Dependendo da hora, e das medidas de flexibilização, dá até pra tomar uma água de coco no rooftop do Pestana Rio Atlântica para curtir a vista, que é de tirar o fôlego.

Buenos Aires, Argentina

A exemplo de outras grandes metrópoles, Buenos Aires também se atualizou para o cicloturismo ao se tornar amigável para as bicicletas e inseri-las gradualmente ao seu sistema de transporte.

Em pouco mais de três anos, a capital argentina adicionou quase 150 quilômetros de ciclovias em diversos bairros. Além disso, criou um sistema público de compartilhamento de bikes.

Isso torna a prática de pedalar bem convidativa para os turistas, que podem desbravar algumas belezas portenhas, como a Casa Rosada ou até mesmo o charmoso bairro de La Boca, sobre duas rodas.

