11/09/2020



Campos do Jordão (SP) foi a cidade mais buscada por brasileiros na última semana de agosto, seguida por Rio de Janeiro (RJ) e Porto de Galinhas (PE). O ranking faz parte de uma pesquisa realizada pelo Booking.com no sentido de acompanhar os desejos dos viajantes atualmente.

Os dados da análise foram obtidos entre 24 e 30 de agosto e correspondem às buscas na ferramenta, e não às reservas realizadas.

Campos do Jordão lidera

Campos do Jordão, que nas duas últimas semanas de julho ocupava o segundo lugar do ranking de destinos mais buscados por brasileiros, subiu para a primeira posição no fim de agosto. Confira os 10 primeiros colocados:

Destinos que estão crescendo

A pesquisa identificou também os destinos que tiveram aumento mais rápido de buscas em relação ao mesmo período de 2019. São Miguel dos Milagres, em Alagoas, ocupa o topo do ranking. Veja quais são os 10 primeiros colocados.

São Miguel dos Milagres (AL) Urubici (SC) Domingos Martins (ES) Socorro (SP) Santo Antonio do Pinhal (SP) São Bento do Sapucaí (SP) Atibaia (SP) São Miguel do Gostoso (RN) Campos do Jordão (SP) Tamandaré (PE)

