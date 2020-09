Globo não renova contrato com Tarcísio Meira e Glória Menezes

11/09/2020 | 09:00



Tarcísio Meira e Glória Menezes, que formam um dos casais mais tradicionais das novelas brasileiras e na vida real, foram dispensados da TV Globo. A emissora decidiu não renovar o contrato dos atores em 2020. A nota oficial não menciona a palavra demissão. "Tarcísio e Glória, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, têm abertas as portas para projetos em nossas múltiplas plataformas. Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção e de desenvolvimento de negócios. Em sintonia com as transformações do mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas com seus talentos", diz o comunicado divulgado pela colunista Patrícia Kogut.

O casal estreou na Globo em 1967, com a novela Sangue e Areia, de Janete Clair. Assim como outras estrelas da emissora que não tiveram contrato renovado, Tarcísio e Glória podem trabalhar na empresa, mas contratados apenas por obra certa, sem vínculo de longo prazo.

Glória Menezes completa 86 anos em outubro e está no ar com a reprise da novela Totalmente Demais, de 2015. Tarcísio Meira, de 84 anos, interpretou o último papel na Globo em Orgulho e Paixão, há dois anos, com o personagem Lorde Williamson. Ele teve infecção pulmonar na época e deixou as gravações quatro meses antes do previsto.

Neste ano, Renato Aragão também não teve o contrato renovado com a emissora após 44 anos de casa. O ator e diretor Miguel Falabella, que tinha 38 anos de empresa, foi dispensado do quadro fixo de artistas.