Na região, 16% dos testes para identificar Covid são positivos

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



11/09/2020 | 08:26



A região testou pelo menos 249.243 pessoas para identificar a Covid-19. Do total, cerca de 39.748 (15,9%) foram positivos, considerando testes realizados em massa ou não em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema – as demais prefeituras não responderam até o fechamento desta edição. Isso significa que aproximadamente 9% da população do Grande ABC já fez exame para detecção da doença.

Ainda em março, primeiro mês da pandemia, as administrações anunciaram programas de testagem em massa e priorizaram profissionais da saúde e da segurança. Posteriormente, ampliaram para outros grupos, como idosos, gestantes e comerciantes. As ações, inclusive, ocorreram no sistema drive-thru e, no caso de São Caetano, também por meio de barreiras sanitárias montadas em pontos estratégicos da cidade.

Flávia Biscaia, coordenadora do curso de enfermagem da Anhanguera Industrial, explica que a ampliação da testagem é importante para identificar doentes ainda no início da infecção. “Existem várias campanhas de testes rápido, então prevenimos os casos mais crônicos. Fora o diagnóstico dos assintomáticos”, detalhou. Vale lembrar que a estimativa é que os assintomáticos, que podem representar até 35% do total de contaminados, são responsáveis por até 60% das transmissões.

ATUALIZAÇÃO DE CASOS

O Grande ABC registra 59.535 moradores diagnosticados com a Covid, dos quais 2.293 morreram. Do total, 446 infectados e dez mortes foram confirmadas ontem, segundo os boletins divulgados pelas prefeituras. Ao mesmo tempo, 48.170 pessoas se recuperaram.

Em Santo André, são 16.577 contaminações e 516 óbitos; em São Bernardo, são 26.622 casos e 819 mortes; em São Caetano, são 3.345 diagnósticos positivos e 178 falecimentos; em Diadema, são 7.666 confirmações e 404 vítimas fatais; em Mauá, são 3.798 casos e 284 óbitos; em Ribeirão Pires, são 1.022 infectados e 69 falecimentos, e, em Rio Grande da Serra, existem 505 confirmações e 23 fatalidades.

Nas sete cidades, a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 47,3% e, na enfermaria, 33,1% das vagas estão preenchidas.

De acordo com o governo estadual, São Paulo totaliza 874.754 casos e 32.104 mortes causadas pelo novo coronavírus. Foram 8.178 diagnósticos e 238 óbitos em 24 horas. Outros 722.025 moradores já estão recuperados. Na Grande São Paulo, a ocupação dos leitos de UTI é de 52,8%.

O Ministério da Saúde divulgou que o Brasil tem 4.238.446 casos confirmados e 129.522 óbitos em razão do novo coronavírus – 40.557 infecções e 983 mortes confirmadas ontem. Ao menos 3.497.337 pessoas estão curadas e 611.587 seguem em acompanhamento.