Cade aprova venda da planta da Ford para construtora

Diário do Grande ABC



11/09/2020



O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a compra da área da fábrica da Ford, localizada no bairro Taboão, em São Bernardo, pela Construtora São José e Fram Capital. Em junho, a montadora já tinha anunciado a venda por meio de assinatura de um memorando a intenção de venda. A fábrica da montadora, que empregava 2.800 trabalhadores para produzir caminhões, foi desativada em novembro de 2019.

O processo de compra foi submetido ao Cade em julho. “A operação proposta não implica sobreposição horizontal ou integração vertical, sendo absolutamente incapaz de gerar qualquer preocupação concorrencial. Trata-se da aquisição, pelas compradoras, do imóvel, que antes constituía parte da planta de fabricação de veículos e caminhões da Ford em São Bernardo para destiná-lo ao desenvolvimento de um novo empreendimento imobiliário (galpões industriais e armazéns para locação e venda). A operação viabilizará a entrada das compradoras no mercado de galpões e armazéns na região em que está localizado o imóvel e, portanto, pode ser considerada unicamente pró-competitiva”, solicitaram as empresas ao Cade.

A superintendência geral do Cade aprovou sem restrições as tratativas, conforme publicação no Diário Oficial da União. Na época, a Ford afirmou que o acordo é resultado de processo de seleção que envolveu série de potenciais compradores, no qual a construtora apresentou a melhor opção para a planta e a região. A Fram Capital atuou na estruturação financeira e estudos de viabilidade da operação. O Diário questionou as empresas, mas não obteve retorno.