Incertezas na chapa Ailton e Aidan

Raphael Rocha



11/09/2020 | 00:04



A este Diário, o pré-prefeiturável do PSB em Santo André, o ex-vereador Ailton Lima, assegurou que, por ele, o ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos) seguirá como vice em sua chapa. Mas, nos bastidores, a história que se desenha é completamente contrária. Diante do quadro de saúde do ex-chefe do Executivo, que passou quase três meses internado por causa da Covid-19 e se recupera de sequelas, alternativa tem sido discutida entre seus apoiadores. Publicamente, Aidan já disse que não quer atrapalhar Ailton em sua jornada eleitoral, salientando que cuidará da saúde e que, neste primeiro momento, não tem plenas condições de ir às ruas para pedir votos. Assim, cresce a passos largos a possibilidade de Aidan vir candidato a vereador, em substituição à sua mulher, Denise Ravin (PSB), que tem cuidado do marido no processo de recuperação da Covid. O martelo deve ser batido nos próximos dias. Aidan já foi vereador, detém o recorde de votos na cidade em uma disputa à Câmara – 10.019 votos, em 2004 – e tem recall eleitoral suficiente para retomar o mandato no Legislativo.

Sondagens

Em São Bernardo, após o deputado federal Alex Manente (Cidadania) assegurar oficialmente apoio à tentativa de reeleição do prefeito Orlando Morando (PSDB), o comentário é sobre a pré-candidatura a prefeito do vereador Rafael Demarchi (PSL). Nesta semana, Morando conversou com o presidente estadual do PSL, deputado federal Júnior Bozzella, em busca de uma composição. Esse fato gerou muita especulação na cidade sobre a possibilidade de Demarchi retirar seu projeto eleitoral. Porém, o parlamentar tem garantido que será candidato, inclusive com apoio da cúpula paulista do PSL, com cenário de se cacifar como terceira via eleitoral – à margem de Morando e do ex-prefeito Luiz Marinho, pré-candidato do PT.

Agenda

Pré-candidato a prefeito de Mauá pelo PRTB, Mauro Roman entrou em contato com a coluna para garantir que foi a Brasília, tirou fotos e vídeos com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), e que as imagens serão disponibilizadas na semana que vem. Esta coluna mostrou nesta semana que Roman, que é policial federal, publicou uma foto com Mourão: mas de papelão.

Busca de vaga

Por falar na aliança entre Alex Manente (Cidadania) e Orlando Morando (PSDB), um dos pré-candidatos a vereador do Cidadania que não esconderam a insatisfação com a parceria em São Bernardo, Eduardo Chabocão (Cidadania), avisou que tentará uma cadeira na Câmara na eleição deste ano. Com a aproximação das figuras que por anos foram antagônicas, Chabocão cogitou desistir da empreitada. Porém, bancou o projeto. Chabocão foi candidato a vereador em 2012, pelo DEM (1.950 votos), e em 2016, pelo PTN (2.791 adesões).

Perspectivas

A cúpula do PTB de Mauá, que aposta na pré-candidatura a prefeito do ex-deputado Wagner Rubinelli, está muito otimista em anunciar, até domingo, o nome do ex-vereador Sidnei Sabela (PTB) como vice na chapa petebista. O convite foi feito no começo da semana e Sabela ficou de consultar seu grupo político e seus familiares a respeito da proposta – até então, o comerciante do Jardim Zaíra tocava projeto para tentar retornar à Câmara.

Horário

A Câmara de Santo André passou a realizar sessões às 8h – a primeira aconteceu ontem. Tradicionalmente, as plenárias aconteciam na parte da tarde, mesmo durante a pandemia. Mas, claro, a alteração não agradou a todos. O vereador Marcelo Chehade (PSDB), que é médico, disse que trabalha em hospital neste horário matutino e tenta um meio termo. Fábio Lopes (Cidadania) e Willians Bezerra (PT) já se manifestaram contrariamente a nova mudança, dizendo que o assunto foi discutido entre os pares e acolhido por maioria.

Chapa pura

O PT de Diadema viu resistência dos partidos aliados ao nome da ex-presidente da ACE (Associação Comercial e Empresarial de Diadema) Vera Lúcia Rocha (Avante) como vice na chapa liderada pelo ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) ao Paço na eleição deste ano. Por isso, a cúpula petista passou a olhar para dentro, em busca de uma chapa pura. A ideia é ainda ter uma mulher como aliada.