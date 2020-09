EC São Bernardo traz mais 4 reforços

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 23:59



Vice-líder do Campeonato Paulista da Série A-3, que está prestes a recomeçar (o retorno das partidas está marcado para sexta-feira da semana que vem), o EC São Bernardo reforçou o elenco em busca de confirmar a classificação antecipada ao mata-mata, o primeiro passo para o principal objetivo, que é o acesso à Série A-2. Os quatro atletas que ficam à disposição do técnico Renato Peixe são os laterais Iago, 25 anos, e Osvaldir, 33, o zagueiro Dante, 24, e o atacante Tito, 34.

Lateral-esquerdo, Iago já está integrado ao elenco e falou sobre a volta da competição. “Grupo e comissão técnica me receberam bem, e já me fizeram sentir como se estivesse em casa. Espero continuar trabalhando firme em busca do acesso. Estamos treinando muito focados no retorno do torneio. Se o elenco manter essa concentração, vai atingir o nível que todos esperam”, declarou o jogador, que estava no Patrocinense-MG.

Experiente, o lateral-direito Osvaldir, ex-Pelotas-RS, afirmou ter sido seduzido pela proposta do Cachorrão. “É um prazer fazer parte deste elenco. Quando recebi o convite fui ver o projeto do EC São Bernardo, me agradou bastante. Espero deixar meu nome aqui, com conquistas, porque venho muito motivado”, afirmou.

Após disputar o Campeonato Carioca pelo Bangu, Dante comparou a competição do Rio de Janeiro com a Série A-3. “(O jogo) É mais dinâmico e pode ser definido por uma bola. Só penso em ser campeão aqui e vou buscar isso de qualquer forma”, projetou o zagueiro.

Com duas promoções na divisão, por Sertãozinho e Rio Branco, o atacante Tito espera alcançar o terceiro. “Estou chegando agora é já tenho o mesmo objetivo dos meus companheiros, que é o acesso. É um torneio que tem muita dinâmica e precisa ser incorporado pelos atletas. Já puder ver que o elenco pegou isso rápido”, disse.