Luanderson diz que Tigre deverá propor o jogo contra o Juventus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 23:59



O São Bernardo FC segue em Atibaia se preparando para o segundo duelo das quartas de final do Paulista da Série A-2, domingo, às 10h, contra o Juventus, no Estádio 1º de Maio, em condições diferentes, já que a partida de ida, que terminou com empate por 1 a 1, foi disputada segunda-feira à tarde, na Rua Javari.

“Tudo vai ser diferente. O horário (manhã) já faz a partida ter outra característica. A equipe deles também não deverá propor o jogo, como fez em São Paulo. Agora, na nossa casa, teremos que propor. Imagino o time deles mais fechado, se lançando pouco ao ataque”, projetou o zagueiro Luanderson.

Titular nos últimos três compromissos, o defensor não escondeu a chateação com o empate na ida, após o São Bernardo FC ter feito 1 a 0. “Para mim teve gosto amargo. Fomos bem, controlamos bem o ataque deles, nos posicionamos bem durante todo o jogo. Conseguimos abrir o placar, mas no final, por um detalhe de atenção, acabamos sofrendo o empate. Isso nos deixa um pouco chateados.”