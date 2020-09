São Caetano tenta fazer lição de casa por vaga nas semifinais da A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 23:59



O São Caetano tenta ser hoje o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista da Série A-2. A partir das 15h, no Estádio Anacleto Campanella, recebe o Monte Azul, para o duelo de volta pelas quartas de final. Na ida, semana passada, no Interior, triunfo da equipe do Grande ABC por 1 a 0, resultado que a coloca em ligeira vantagem para este reencontro. Porém, em caso de triunfo dos visitantes por diferença mínima, a definição de quem avança será nos pênaltis.

Apesar dessa pequena vantagem, o técnico Alexandre Gallo adotou o discurso dos “pés no chão” para que o Azulão consiga fazer a lição de casa hoje. “Estamos bastante conscientes que vai ser mais um jogo difícil. O adversário, com certeza, vai tentar reverter essa situação. Estamos com a autoestima lá em cima, mas com os pés no chão, querendo fazer bom trabalho novamente, com bastante cuidado, para fazer um grande jogo”, disse o treinador. “Vamos jogar novamente para vencer, como em Monte Azul, respeitando o adversário, mas colocando nosso ritmo em prática”, emendou.

No primeiro tempo em Monte Azul, o São Caetano encontrou muita dificuldade para impor seu jogo, sobretudo em razão das más condições do campo. Hoje, porém, o Anacleto Campanella oferece outra situação e o Azulão conhece muito bem como explorar seu gramado. “É o campo onde a gente treina e que, por isso, estamos acostumados a jogar. Temos uma condição de conhecimento total do gramado. Mas é evidente que precisamos colocar em prática o bom futebol, se não nada irá adiantar”, concluiu o treinador, que não terá desfalques para o jogo e poderá repetir a escalação da partida de ida.