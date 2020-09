Gesiel aposta na pulverização de candidatos ligados a Lauro

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



11/09/2020 | 00:01



Oficializado ontem como candidato do Republicanos à Prefeitura de Diadema, Gesiel Duarte aposta na pulverização de candidaturas ligadas ao prefeito Lauro Michels (PV) para tentar surpreender na eleição.

Gesiel atuou como secretário de Gestão de Pessoas no primeiro mandato do verde e, com a reeleição de Lauro, foi preterido até ser desligado do Paço, no ano passado, situação vivida por alguns de seus concorrentes. Para ele, esse fato pode criar situação em que todas as campanhas se pareçam.

“Sei que fui ligado ao governo, mas fui atuante no governo e isso pode me dar vantagem diante de meus adversários. Sei que tenho o melhor projeto para a cidade”, declarou Gesiel, que, pela primeira vez, concorre ao posto máximo da política local.

Além de Gesiel, o pleito deste ano deverá contar com as candidaturas de Denise Ventrici (PRTB), que foi diretora do Procon, do ex-presidente da Câmara e primo de Lauro, Marcos Michels (PSB), e de Arquiteto Davi (PSC), que também participou do governo. O candidato governista é o atual presidente do Legislativo de Diadema, o vereador Pretinho do Água Santa (DEM).

Sem conseguir fechar alianças, o Republicanos optou por bancar chapa pura para a disputa majoritária, com o pastor Silas Vidigal (Republicanos) de vice na chapa. São 30 candidatos a vereador.