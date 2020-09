Lobo lança candidatura com Bolsonaro como plataforma

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 22:44



O Patriota de Santo André oficializou na noite desta quinta-feira (10) o vereador Sargento Lobo como candidato à Prefeitura e, em seu discurso, o parlamentar fez questão de dizer que sua campanha será escorada na imagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



“Estou em um partido, o Patriota, que representa a linha da direita de forma bastante acentuada. Sou vereador conhecido por defender o governo do presidente Bolsonaro. Eu o apoiei abertamente, desde o início, em 2018. Trouxe a discussão do título de cidadão andreense a Bolsonaro (que acabou sem aprovação), o veto a ideologia de gênero nas escolas e a questão do fechamento do perímetro com base em segurança, que são preceitos da discussão do presidente durante a campanha”, disse.



Lobo, entretanto, consentiu que não deve ter Bolsonaro ao seu lado nas ruas de Santo André. “Entendo a função e a responsabilidade dele.”



A convenção foi realizada no plenário da Câmara, que concentrou cerca de 150 pessoas. Houve cumprimento às medidas sanitárias, com os presentes usando máscara e respeitando o distanciamento físico.



A ata, entretanto, ficou aberta porque Lobo não fechou o nome do vice. “Tenho conversa com quatro partidos na cidade. Vamos aguardar até o limite do prazo (dia 26). Esse diálogo está adiantado porque pretendemos ir às urnas aliados nas ideias e na forma de gestão do presidente da República. O perfil, de preferência, é formado de alguém na área da saúde ou pessoa de experiência no setor de desenvolvimento econômico, ou um empresário.”



Questionado se tentaria aproveitar a exposição da candidatura do deputado estadual Arthur Mamãe Falei (Patriota) à prefeitura de São Paulo, Lobo foi taxativo ao dizer que sua campanha terá como mote aproveitar exclusivamente a imagem de Bolsonaro. “Não tenho qualquer ligação com ele (Arthur). Respeitamos a direção estadual e as decisões em qualquer cidade. Mas o formato do Patriota de Santo André é na linha conservadora, defendendo o governo do presidente da República, ligada à igreja, nas suas denominações, e respeitando a base central, a família tradicional. O foco é defender esses valores.”



Sobre o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), a quem faz oposição na Câmara e que enfrentará nas urnas, Lobo declarou que o tucano apresenta zeladoria pontual, como asfalto, mas não mostra a real dívida pública do município.