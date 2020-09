Grêmio volta a vencer e bate o Bahia por 2 a 0 em Pituaçu

10/09/2020 | 21:40



Sem vencer desde a estreia no Campeonato Brasileiro, o Grêmio se reencontrou com a vitória nesta quinta-feira, ao bater o Bahia por 2 a 0 em pleno Estádio de Pituaçu, pela nona rodada. Com a derrota, o Bahia permanece com nove pontos, na 14ª colocação. Comandada pelo interino Cláudio Prates, a equipe ainda espera pela estreia do técnico Mano Menezes, que já assistiu a partida nesta quinta-feira, mas ainda não fez sua estreia.

O Grêmio, com a segunda vitória no Brasileirão, chegou a onze pontos e ocupa agora a décima colocação, ainda distante do G-4, que começa com o Palmeiras, com seis pontos a mais.

O Bahia começou melhor e criou boas chances para abrir o placar, mas parou em defesas de Vanderlei. Nas jogadas mais perigosas, o goleiro gremista evitou o gol em chute de Rodriguinho e contou com a sorte em cabeceio de Gilberto que foi para fora.

No entanto, quando atacou, o Grêmio foi fatal. Aos 23, Cortez cobrou lateral direto para a área, Diego Souza dividiu com o volante Edson e a bola sobrou para Alisson completar para o gol. Logo no início da segunda etapa, o Grêmio ampliou. Aos oito, a equipe visitante armou contra-ataque e Everton serviu o volante Darlan, que emendou de primeira para o fundo do gol.

O Bahia não se deu por vencido e passou a pressionar após o segundo gol. Rodriguinho arriscou de fora da área e acertou a trave e Rossi exigiu mais uma linda defesa de Vanderlei.

O jogo ficou mais complicado para o Grêmio a partir dos 18 minutos, quando o volante Matheus Henrique, que já tinha cartão amarelo, cometeu mais uma falta dura e foi expulso. No entanto, aos 32, Gregore também foi expulso por entrada forte em Orejuela, deixando os dois times com dez homens em campo.

Mesmo com mais espaço, o jogo acabou ficando travado nos minutos finais, e o Grêmio teve experiência para administrar a vantagem e garantir a vitória fora de casa.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela décima rodada do Brasileirão. O Grêmio recebe o Fortaleza, em Porto Alegre (RS), enquanto o Bahia joga contra o Atlético-GO em mais uma partida no Estádio de Pituaçu.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 0 x 2 GRÊMIO

BAHIA - Matheus Claus; Nino Paraíba (Jadson), Ernando, Juninho e Matheus Bahia; Gregora, Edson (Rossi), Daniel (Clayson) e Rodriguinho (Marco Antônio); Élber e Gilberto (Elton). Técnico: Cláudio Prates (interino).

GRÊMIO - Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez; Darlan (Rodrigues), Matheus Henrique, Alisson (Guilherme Azevedo) e Isaque (Rildo); Everton (Lucas Silva) e Diego Souza (Luiz Fernando). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Alisson, aos 23 minutos do primeiro tempo. Darlan, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nino Paraíba (Bahia); Darlan (Grêmio).

CARTÕES VERMELHOS - Gregore (Bahia); Matheus Henrique (Grêmio).

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Júnior (PR).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).