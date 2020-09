Taka define líder de instituição social como vice em Diadema

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 21:43



Pré-candidato do PSD à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi definiu Maria do Socorro (MDB), 52 anos, que está à frente da ONG Ilis (Instituto Lira de Inclusão Social) e é voluntária no Lar São José.

“Procuramos em nossa composição uma pessoa que, acima de tudo, tivesse os mesmos ideais e princípios que nós. Em uma época de tantas adversidades e acordos políticos nefastos, demonstramos mais uma vez que é possível surpreender com uma política limpa, transparente e, acima de tudo, sem vícios políticos. Quisemos apresentar à sociedade uma alternativa saudável e competitiva, que nunca se mostrou com o PT e os Michels no poder”, declarou Taka.

Maria do Socorro dá aulas de taekwondo para crianças com autismo e milita na área de atenção social. Está filiada ao MDB, que passou por reformulação profunda após o comando do partido sair das mãos da ex-vereadora Cida Ferreira – o presidente da sigla é Fernando Belem.

O perfil da vice, desta vez, é completamente diferente do número dois escolhido por Taka há quatro anos – quando, ao ficar na quarta posição com 23,5 mil votos, foi considerada a grande surpresa do pleito. À ocasião, o vice foi coronel Marcel Soffner, que, no segundo turno, aderiu à campanha do prefeito Lauro Michels (PV), que tentava a reeleição – e conseguiu. Taka optou pela neutralidade e não apoiou nem Lauro nem o ex-vereador Vaguinho do Conselho (SD).

Ela entra pela primeira vez em uma disputa eleitoral depois de 20 anos militando na área social de Diadema. “O Taka é um amigo de muito tempo, muito querido. Essa conversa acabou acontecendo porque fazemos um trabalho conjunto há algum tempo e eu estou engajada na campanha dele. Acabou de a gente conversar sobre isso (ela ser vice), surgiu essa oportunidade. Aceitei com muita alegria por ser o Taka. Se fosse de qualquer outra pessoa mão aceitaria.”

Mãe de três filhos, Maria do Socorro acredita ser viável a campanha do aliado porque o projeto do pessedista é diferente dos principais apresentados até agora. “São perfis de candidaturas diferentes, de pessoas diferentes, propostas completamente diferentes. Acredito muito na proposta do Taka e sei que, ele eleito, a população será muito beneficiada.”