Avamileno volta às urnas municipais após 16 anos

10/09/2020 | 19:46



Ex-prefeito de Santo André, João Avamileno retornará às urnas municipais após 16 anos, apostando no legado do passado. O Solidariedade confirmou nesta quinta-feira (10), em convenção partidária realizada de forma virtual, a pré-candidatura de Avamileno, que entrou em disputa ao Paço pela última vez em 2004, quando venceu o pleito no segundo turno.



O evento referendou chapa majoritária pura, tendo Melissa Manfrinato (SD), sua nora, como postulante a vice, acertada às vésperas do processo, além de oficializar a sigla de maneira isolada na empreitada – não há coligações.



Chefe do Executivo de 2002 – a partir da morte de Celso Daniel – a 2008, Avamileno, 76 anos, disputou cinco eleições na trajetória, todas pelo PT, sendo uma a prefeito (2004), duas como vice (1996 e 2000), uma a vereador (1992) e outra a deputado estadual, em 2010. Aliás, essa derradeira participação em concorrência eletiva, por cadeira na Assembleia Legislativa, foi a única derrota na carreira política.



Ele obteve 52 mil votos, na ocasião, insuficientes para assegurar assento na casa. Encarou-se, à época, que o revés era resultado da ferida aberta com as prévias internas de 2008.



“Vou colocar meu legado à disposição (de Santo André). São praticamente sete anos como prefeito, com realizações efetivas (desde Sabina – Escola Parque do Conhecimento a Cesas e Viaduto Cassaquera) e atento às questões sociais. Imagino que a eleição será diferente (pela pandemia) e, por conta deste cenário, não é fácil resgatar isso, até porque o eleitorado mudou bastante no período”, avaliou, referindo ao hiato de 12 anos desde que deixou o Paço e admitindo, na sequência, que tentou se candidatar em outras oportunidades, contudo, preterido no petismo. “As pessoas viraram as costas”, emendou.



Avamileno se filiou ao SD no fim de 2019 depois de processo de desgaste no petismo, no qual militou por 40 anos. “Lamentei ter saído na ocasião, mas sou grato ao SD, que me deu nova oportunidade.”



O ato, restrito a integrantes da composição e dirigentes, ocorreu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, presidido por Cícero Martinha, dirigente local do SD. Registrou a presença, via videoconferência, do deputado federal e mandatário nacional do partido, Paulinho da Força. Com a formalização, a chapa proporcional irá contar com 13 pleiteantes por vaga na Câmara.



O ex-prefeito reconheceu que houve tentativa de união de forças do campo da esquerda, no entanto, sem acordo, uma vez que ninguém abriu mão de encabeçar a chapa. Sugeriu que o caminho está aberto para eventual segundo turno. “Não existe acordo pré-estabelecido, mas há compromisso de conversarmos. Tivemos conversas com Psol, PT, só que nada foi fechado. Logicamente, se o Bruno (Daniel, Psol) for, por exemplo, vamos dialogar. Se eu estiver, vice-versa. Com essas forças, a conversa é mais simplificada. Existe flerte, olhares, quem sabe pode dar namoro.”