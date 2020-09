Saída do Litoral tem trânsito e segue em Operação Comboio

Do Dgabc.com.br



10/09/2020 | 19:07



A Via Anchieta, desde a praça de pedágio do km 31, segue com Operação Comboio nesta quinta-feira (10). A Cônego Domênico Rangoni apresenta tráfego lento, sentido São Paulo, do km 267 ao km 270, devido a tombamento de carreta. A pista marginal está bloqueada por conta do acidente.



O tempo está encoberto com neblina no topo de serra e a visibilidade é parcial. Por este motivo, a Interligação Planalto está bloqueada no sentido São Paulo e no sentido Litoral, da Anchieta para a Imigrantes.



Os caminhões com destino a São Paulo devem acessar, obrigatoriamente, o trecho de serra da via Anchieta. Tráfego normal nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte das rodovias.