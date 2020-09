Com saque afiado, Soares e Pavic vencem nas duplas e são campeões do US Open

10/09/2020 | 18:00



O Brasil voltou ao topo do tênis nesta quinta-feira. O mineiro Bruno Soares se sagrou campeão do US Open nas duplas masculinas, ao lado do croata Mate Pavic, em Nova York. Na final, eles derrotaram o holandês Wesley Koolhof e o também croata Nikola Mektic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h30min de confronto na quadra central do complexo do Grand Slam americano.

Foi o sexto título de Slam da carreira de Soares, o segundo brasileiro com mais títulos deste nível na história do tênis nacional. Só está atrás da lendária Maria Esther Bueno, dona de 19 troféus, entre títulos obtidos nas chaves de simples, duplas e duplas mistas nas décadas de 50 e 60.

O mineiro soma agora três títulos na quadra dura do US Open. Ele foi campeão de duplas masculinas também em 2016, na época jogando com o escocês Jamie Murray. Também levantou o troféu de duplas mistas em 2012 e 2014. Soares foi ainda campeão do Aberto da Austrália, com Murray, em 2016.

O título desta quinta foi a primeira grande conquista ao lado de Pavic, que já tinha o troféu do Aberto da Austrália de 2018 no currículo. Juntos, tinham como maior troféu o Masters 1000 de Xangai, conquistado em 2019. A empolgação com o novo feito foi tão grande que a dupla acabou cumprimentando os rivais com apertos de mãos e até abraço, apesar do protocolo sugerir somente uma batida de raquetes sobre a rede.

Na final, Soares (atual 27º do mundo nas duplas) e Pavic (17º) foram dominantes do primeiro ao último ponto contra Koolhof (16º) e Mektic (22º), ambos estreantes em finais de Grand Slam.

Brasileiro e croata se destacaram, principalmente, pela eficiência no saque. Além dos cinco aces, eles registraram aproveitamento de 84% dos pontos quando jogaram com o primeiro saque. No primeiro set, a única quebra veio apenas no último game. Logo no segundo break point da dupla, Soares/Pavic buscou a quebra e fechou o set, abrindo vantagem no placar. Eles terminaram a parcial sem ter o saque ameaçado.

No segundo set, eles seguiram melhores em quadra, com superioridade em todos os fundamentos. Novamente não precisaram enfrentar break points. A quebra de saque veio no sexto game. Pavic confirmou o triunfo no saque dos rivais com um belo lobby, no fundo da quadra. Na sequência, a dupla só precisou confirmar seus games de serviço, com tranquilidade.