Redação

Do Rota de Férias



10/09/2020 | 17:48



Quem vai à Grã-Bretanha pode aproveitar o passeio para conhecer pontos turísticos relacionados a uma das personalidades fictícias mais famosas do mundo: Sherlock Holmes. Criado pelo escritor Sir Arthur Conan Doyle, o personagem é conhecido por desvendar mistérios ao lado de seu fiel escudeiro, Dr. John H. Watson. Abaixo, veja sugestões de roteiros relacionados às histórias do detetive.

Um tour pela Grã-Bretanha de Sherlock Holmes

Casa do detetive

Um bom lugar para começar sua investigação sobre Holmes é a casa do detetive. Na vida real, o endereço na Baker Street (número 237-41, em vez de 221B) abriga o Sherlock Holmes Museum, com recriações fiéis de seus aposentos vitorianos, como descrito nos livros. Ali, é possível contemplar uma coleção de pertences e ver reconstituições de cera de alguns memoráveis mistérios desvendados por Sherlock.

Conexões literárias em Londres

A maioria dos crimes desvendados por Sherlock tem Londres como pano de fundo. Vale a pena ir ao The Langham, hotel cinco estrelas que está presente em vários livros. Foi ali que Doyle teve uma “noite de ouro”, compartilhando idéias com o escritor Oscar Wilde.

O atmosférico Ye Olde Cheshire Cheese, na Fleet Street, um dos pubs históricos da capital da Inglaterra, era outro muito frequentado pelo criador de Sherlock. Depois de visitá-lo, vá ao Simpson na Strand, um tradicional restaurante inglês que transporta o viajante à época do detetive.

O pub Sherlock Holmes, perto da estação de Charing Cross, não existia na época de Doyle, mas também é uma boa pedida. O local abriga recordações fascinantes coletadas com o apoio da família do autor.

TV e cinema

Existem vários filmes e versões de TV dos livros de Sherlock, mas muitos fãs contemporâneos estão familiarizados com o sucesso da série da BBC, com Benedict Cumberbatch no papel principal. Há locações em Cardiff, Bristol e Londres, entre muitos outros lugares da Grã-Bretanha.

O Bristol Film Office reuniu um mapa prático para passeios auto-guiados, com locais como o Cemitério Arnos Vale, onde Sherlock visitou o túmulo de Emilia Ricoletti em “A Noiva Abominável”.

Em Cardiff e Londres, a Brit Movie Tours realiza excursões em grupo pelas locações principais. Os destaques incluem o Museu Nacional em Cardiff, como visto em “The Blind Banker”, e o Speedy’s Cafe, na capital inglesa, que apareceu em inúmeros episódios abaixo do flat de Sherlock, na North Gower Street. Ele é um café de verdade e serve deliciosos chás e bolos.

Os personagens criados por Doyle também foram representados várias vezes nas telonas. Antes de ir à Grã-Bretanha, vale a pena ver “The Hound of the Baskervilles” (1959), o primeiro filme de Sherlock colorido, e “The Private Life of Sherlock Holmes” (1970), que inclui um avistamento do monstro de Lago Ness.

Robert Downey Jr. e Jude Law estrelaram a dupla de detetives nos filmes mais recentes, que foram gravados em locais como o Dockyard Chatham, em Kent, e o Stanley Dock, em Liverpool.

A inspiração de Sir Arthur Conan Doyle

O autor usou suas experiências viajando pela Grã-Bretanha para obter ideias para romances. As colinas selvagens de Dartmoor, por exemplo, o levaram a criar “O Cão dos Baskervilles”. Ele também visitou Norfolk, hospedando-se no The Hill House Inn, em Happisburgh, que inspirou “The Adventure of the Dancing Men“.

Vale a pena destacar que Doyle inventou Sherlock depois de se mudar para a cidade portuária de Portsmouth, em 1882, para estabelecer uma prática médica (ele era médico). Seus dois primeiros contos do detetive (“A Study in Scarlet” e “The Sign of Four”) foram escritos na cidade. O Portsmouth Museum, que tem entrada gratuita, reúne a maior exposição permanente dedicada ao autor.

Cidades para conhecer na Inglaterra

