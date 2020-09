Rafinha Justus parabeniza Fabiana Justus em aniversário da empresária e conta segredo da infância

10/09/2020 | 16:11



A família Justus teve um ótimo motivo para celebrar nesta semana! Na última quarta-feira, dia 9, Fabiana Justus completou 33 anos de idade, e comemorou com uma festa para toda a família.

Ela também recebeu diversas declarações de amor - dentre elas da irmã mais nova, Rafinha, filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro. Segundo a revista Vogue, Rafinha postou uma homenagem em seu Instagram, que é fechado e está disponível apenas para poucos seguidores.

Na declaração, a menina de 11 anos de idade começou escrevendo o seguinte:

Hoje é o dia dela! Minha ídola! Uma pessoa que eu sempre me inspiro e que sei que posso sempre contar com ela. Fabi, tenha tudo do bom e do melhor sempre!

Ela então contou um segredo de sua infância: o que tentava fazer para ficar parecida com a irmã mais velha!

Já devo ter te contado isso, mas quero repetir, quando eu era pequenininha, eu queria muito ter seus dentes, então acabava mordendo meu lábio pra tentar ter os dentes iguais aos seus. Mas infelizmente nunca dava certo e eu ficava triste, pois queria ser igual a você. Você sempre foi minha inspiração, e sempre será, não importa o que aconteça. Te amo demais.

Rafa ainda finalizou desejando coisas boas para Fabiana e dizendo que a mais velha é uma inspiração:

Tenha muita saúde, paz, amor e alegria na sua vida. Tenho muito orgulho de ter uma irmã como você, que sempre me inspirou tanto. Tenha certeza que pode contar comigo pra tudo e que eu vou sempre estar ao seu lado. Também vou tentar fazer de tudo pra te deixar feliz sempre. Obrigada por ser essa pessoa tão especial e que, por onde passa, ilumina todos.

Fofo, né?

Roberto Justus

Quem também se declarou para Fabiana foi seu pai, Roberto Justus. O empresário publicou uma foto ao lado da filha em seu Instagram e escreveu:

Fabi, você virou essa mulher incrível que me enche de orgulho. Uma filha dedicada, uma mãe muito especial para as minhas netinhas, esposa e irmã exemplar. Todos que te conhecem admiram a sua força, inteligência e personalidade. O dia é seu mas o presente de acompanhar a sua linda trajetória é de todos nós que te amamos.

Já Fabiana compartilhou algumas cenas do Parabéns em sua rede social para falar sobre a nova fase. Nos cliques, ela e o marido, Bruno Levi D'Ancona aparecem segurando as filhas, Sienna e Chiara. A aniversariante escreveu na legenda:

O tamanho do meu sorriso é proporcional ao tamanho da minha felicidade! Com os amores da minha vida no meu dia especial. Obrigada por todas as mensagens que estou recebendo de vocês! Vocês que me seguem por aqui já fazem parte da minha vida e do meu dia a dia... sou muito grata por todo esse amor que recebo diariamente, e hoje em especial!