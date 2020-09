10/09/2020 | 15:48



Vencedora do concurso Miss Brasil em 2013, Jakelyne Oliveira foi a ganhadora da 1ª Prova do Fazendeiro no reality show A Fazenda, da Record TV, na noite de quarta-feira, 9.

A prova foi disputada por quatro participantes e dividida em duas etapas. Na primeira, MC Mirella derrotou Carol Narizinho e Jakelyne Oliveira eliminou Luiza Ambiel. As duas vencedoras se encontraram na etapa seguinte, vencida pela Miss Brasil.

Após comemorar sua vitória e receber os parabéns do apresentador Marcos Mion, Jake revelou preocupação em ter de indicar alguém para a eliminação do programa.

Assista à 1ª Prova do Fazendeiro de A Fazenda em 2020, vencida por Jakelyne Oliveira: