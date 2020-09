Reino Unido, sobre Brexit: governo reitera compromisso de implementar acordo

10/09/2020 | 15:28



O governo do Reino Unido reiterou em comunicado nesta quinta-feira, 10, seu compromisso de implementar o Acordo de Saída da União Europeia. Após reunião mais cedo com representantes do bloco, a administração disse que esta foi uma oportunidade para os dois lados expressarem suas posições.

O governo do premiê Boris Johnson ressaltou no encontro que o cronograma legislativo para a retirada do país do bloco continuará como planejado. Além disso, diz que mantém seu compromisso também de implementar o Protocolo da Irlanda do Norte. "O governo do Reino Unido também ressaltou suas obrigações com os cidadãos da Irlanda do Norte, sua determinação de manter o status constitucional para os cidadãos da Irlanda do Norte dentro do Reino Unido, e sua responsabilidade para prover boa governança para todo o Reino Unido", diz o texto, que também reafirma o apoio ao Acordo de Belfast (Good Friday).

O Reino Unido afirma que medidas estabelecidas pela Lei sobre o Mercado Interno do Reino Unido estão voltadas a criar uma "rede de segurança", a fim de garantir que os ministros possam sempre cumprir suas obrigações e adotar passos para garantir a prosperidade e proteger o "enorme progresso feito pelo povo da Irlanda do Norte em décadas recentes". O governo britânico ainda ressalta que continua determinado a se envolver nas discussões sobre o Brexit de modo construtivo, com o objetivo de encontrar um resultado satisfatório para os dois lados.