Enel realiza manutenção da rede elétrica em seis municípios do Grande ABC

10/09/2020 | 15:14



A partir de amanhã até dia 19 a Enel Distribuição está realizando melhorias na rede elétrica do Grande ABC, bem como a instalação de equipamentos de automação.

Ao todo, serão instalados mais de 30 equipamentos de telecontrole, que permitem religar os clientes mais rapidamente ou reduzir o número de consumidores impactados em caso de falha no fornecimento. Também serão trocados 2 km de rede convencional pela compacta, que é mais resistente a interferências externas, como queda de galhos de árvores, e realizadas mais de 1.600 podas de árvores com galhos próximos à rede elétrica. O objetivo é preparar o sistema elétrico para o próximo período chuvoso.

Devido ao atual cenário de pandemia, durante as atividades, todos os colaboradores envolvidos usarão, além dos equipamentos de proteção individuais e coletivos tradicionais, máscaras e álcool em gel, conforme recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde).

“O mutirão é um complemento às manutenções rotineiras, que realizamos diariamente. Apenas nesta semana, serão cerca de 750 profissionais, divididos em 200 equipes, trabalhando no fortalecimento e na automação da nossa rede na região”, explica Rosario Zaccaria, responsável por Infraestruturas e Redes da Enel Distribuição São Paulo.

Além disso, a empresa também realizará no sábado (12), evento para que clientes com contas em atrasos realizem o parcelamento do parcelamento dos débitos. A ação será realizada das 8h às 17h na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo (R. Vinte e Oito de Outubro, 61, Centro).

Os clientes poderão realizar a negociação em até 12 vezes sem juros no financiamento, na própria conta de energia ou no cartão de crédito. Para serem atendidos, os interessados devem fazer o agendamento do serviço pelo site da empresa (https://www.eneldistribuicaosp.com.br/). Em seguida, o cliente receberá uma mensagem via SMS com a confirmação do agendamento e senha que deverá ser apresentada no local.

Durante o evento, cada cliente poderá trocar até quatro lâmpadas incandescentes por modelos LED, mais econômicas do que as convencionais.