Fernando Pires, vocalista do Só Pra Contrariar, é internado após acidente doméstico, segundo colunista

10/09/2020 | 15:10



Fernando Pires, vocalista do grupo Só Pra Contrariar, foi internado no Hospital Madrecor, em Uberlândia, após um acidente doméstico. Segundo o colunista Leo Dias, no último domingo, dia 6, o cantor caiu e bateu a cabeça.

Ainda de acordo com o colunista, o acidente aconteceu durante uma reunião familiar e Fernando precisou ser internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, por suspeita de traumatismo craniano. Apesar da suspeita, Pires está bem, mas ainda não há previsão de alta para o cantor.

Sua última aparição foi dia 14 de julho, quando o cantor participou da live no YouTube de Só Pra Contrariar.