Após perder irmã e sobrinho em três dias, José de Abreu faz homenagens e lamenta: Só fiquei eu

10/09/2020 | 15:10



José de Abreu perdeu a irmã, Maria Elvira de Abreu Bopp, e o sobrinho, Itamar, em um período de três dias. Agora, por meio das redes sociais, o ator, que atualmente mora na Nova Zelândia com a noiva, tem feito homenagens aos familiares por meio de postagens de fotos antigas. Em uma delas, por exemplo, ele cita a última vez que se encontrou com Maria Elvira:

Há dois anos resolvi levar os filhos e netos para visitar minha irmã. Foi a última vez. Foi bom. Comemos, bebemos, cantamos. Vai com Deus, Maria Elvira de Abreu Bopp.

Já em outra, postou uma foto antiga dos dois familiares e escreveu:

Maria Elvira e Itamar. Mãe e filho partindo e deixando a dor da perda. Te devo muito, minha irmã. Principalmente por ter cuidado do meu filho e da minha mãe. E ter me ensinado a cantar as melhores canções brasileiras. Que a festa no céu seja boa!

Por fim, em um álbum com duas fotos antigas, José disse:

Praia do Gonzaga, Santos. 1947. Minha irmã e eu. Não há mais ninguém mais velho que eu na família, sou o último dessa geração (e o curioso querendo saber que era aquilo?). Na outra foto, toda a família. Só fiquei eu. Dói muito. Ainda mais estando tão longe.

Triste...

As causas das mortes não foram reveladas.