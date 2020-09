Perlla se pronuncia sobre compartilhamento de fotos íntimas: - As pessoas aproveitam ângulos como se fossem intencionais

10/09/2020 | 15:10



Perlla se envolveu em uma polêmica após o seu ex, Cássio Castilhol, afirmar que a cantora estaria vendendo nudes para estranhos em um aplicativo. Após a repercussão do caso, Perlla se pronunciou para o jornal Extra, e negou que estaria lucrando em cima de suas fotos íntimas.

Perlla disse que algumas imagens que estavam circulando na internet foram tiradas de vídeos que ela fez no aplicativo - em que os usuários ganham dinheiro fazendo lives - e usadas como se ela tivesse enviado propositalmente. Ela ainda citou uma das imagens, em que deixou os seus seios aparecerem.

- Essas imagens são de vídeos, que as pessoas aproveitam ângulos e partes que interessam para elas, e acabam colocando como se fosse uma coisa intencional. O que não foi. Tanto que nós temos o vídeo completo, que eu levanto o celular para poder arrumar os meus seios. Até porque eu tenho silicone, então perdi boa parte da sensibilidade dos meus seios. Por isso que, no vídeo, eu apareço conversando como se tivesse tudo tranquilo. Quando me dou conta de que os meus seios estão aparecendo, levanto a câmera, arrumo a minha blusa, e continuo a live.

Ela continuou, dizendo que já recebeu muitas propostas para posar nua e nunca aceitou, portanto não faria sentido enviar nudes para desconhecidos na internet.

- Como é que eu vou para um aplicativo agora para poder me sujeitar a determinadas coisas? Primeiro, sou mãe de duas crianças e preservo muito a imagens das minhas filhas. Segundo, Cássio e eu nos separamos vai fazer um mês. Então quer dizer que ele compactuava com essas coisas? Não combina com as coisas que são faladas a respeito.

Perlla ainda chegou a dizer que Cássio estaria causando a polêmica por não aceitar o término do relacionamento, e finalizou dizendo que já enviou fotos íntimas para o ele, portanto se alguma imagem desse tipo vazar ela saberá que foi o ex-marido, e resolverá o caso na justiça.

- Eu vivi dez anos com o meu ex-marido, e claro que tinha as minhas intimidades com ele. Fazia vídeos com meu marido, mandava fotos para o meu marido. Se sair qualquer coisa tipo de coisa, pode ter certeza que é do Cássio e a gente vai tomar partido judicial. Nesse jogo todo, a única coisa que me deixa preocupada são as minhas filhas.