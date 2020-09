Polícia prende casal com drogas em São Bernardo

Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



10/09/2020 | 15:00



Um casal, cujo a identidade não foi divulgada foi preso com drogas por policiais militares do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia do ABC) nesta quarta-feira (9), em São Bernardo.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes faziam patrulhamento pelo local quando desconfiaram de um casal em atitude suspeita, que ao notarem a presença da polícia demonstraram nervosismo. Ao serem abordados com eles foi localizado dentro de uma mochila algumas sacolas contendo diversas invólucros de maconha e cocaína, além de anotações referente a contabilidade do trafico.

Ao serem interrogados o homem confirmou que era responsável pelo abastecimento na região e informou o local onde armazenava mais drogas. Prosseguindo até a residência informada no Jardim das Orquídeas, foram localizadas diversas sacolas contendo entorpecentes e a quantia de R$1230 em espécie, alem de 3165.invólucros de cocaína e 1337 de maconha.

O casal foi levado para o 8º DP (Assunção) onde a ocorrência foi registrada.