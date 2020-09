UE: Barnier acusa Reino Unido de não se engajar em negociação por Brexit

10/09/2020 | 14:56



O Reino Unido não tem se engajado "de forma recíproca" nas discussões com a União Europeia por um acordo comercial, afirmou Michael Barnier, principal negociador de Bruxelas para o Brexit, como é conhecido o processo de saída do país do bloco. "Continuam a existir diferenças significativas em áreas de interesse essencial para a UE", destacou, em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 10.

Entre os pontos no centro do impasse, Barnier citou a dificuldade em concordar com um mecanismo de disputa, a falta de estruturas para cooperações judiciais, divergências no setor da pesca, entre outros. "O Reino Unido recusa-se a incluir garantias indispensáveis de concorrência leal no nosso futuro acordo, ao mesmo tempo que solicita o livre acesso ao nosso mercado", critica, acrescentando que faltam detalhes para parcerias nas áreas ambiental, sanitária, tributária e de emprego.

O negociador salientou que "ninguém pode subestimar" os riscos de um cenário em que o Brexit ocorra sem acordo, mas ponderou que a UE está acelerando os preparativos para qualquer uma das possibilidades. "A UE continua empenhada numa parceria futura ambiciosa com o Reino Unido. Isso seria claramente benéfico para ambos os lados", disse.