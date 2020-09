NASA divulga vídeo com imagens de uma década de observação do Sol

Marcella Blass

10/09/2020 | 13:18



Para comemorar os 10 anos do Solar Dynamics Observatory (SDO) – uma sonda não-tripulada da NASA –, a agência espacial dos Estados Unidos divulgou um time-lapse com imagens do Sol capturadas ao longo da última década. O conteúdo tem mais de uma hora de duração e traz cerca de 425 milhões de imagens em alta resolução da estrela central do Sistema Solar.

A SDO foi projetada para ajudar os cientistas a entender a influência do Sol na Terra e no espaço próximo ao planeta. A sonda estuda a atmosfera solar em pequenas escalas de espaço e tempo e em grandes comprimentos de onda, de forma simultânea. Ela ainda é capaz de fazer medições do interior solar, do campo magnético do Sol, do plasma quente e muito mais.

Confira, a seguir, o time-lapse de que mostra como o Sol se comportou nos últimos 10 anos – por este link você pode ver a versão reduzida do conteúdo: