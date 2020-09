Midomi: o site que ajuda a lembrar o nome de músicas

Marcella Blass

10/09/2020 | 13:18



Ouvir uma música e não conseguir lembrar o nome dela de maneira nenhuma é uma situação muito comum. Para salvar os esquecidos, surgiu o Midomi, um site que te ajuda a descobrir o nome e o artista das canções que não saem da sua cabeça.

Para usar a ferramenta, basta cantar (ou cantarolar!) qualquer parte da música e esperar a tecnologia fazer o trabalho. Vale lembrar, contudo, que o acervo do site não tem todas as faixas que existem, pois ele é abastecido pela própria comunidade do Midomi. Então pode ser que a inteligência não encontre o resultado da sua pesquisa.

Abaixo, o 33Giga te mostra como fazer pesquisas no site:

1 – Ao abrir o Midomi, clique o botão laranja no centro da tela.

2 – Primeiramente, permita o acesso do Midomi ao seu computador. Depois, é só cantar a música que você quer descobrir o nome. A dica é fazê-lo por, pelo menos, 10 segundos, para facilitar a busca.

3 – Quando sentir que já cantou o suficiente, clique novamente no botão laranja. Aguarde enquanto a inteligência do site procura a música.

4 – O resultado deve aparecer em poucos segundos! Clicando sobre o símbolo de play, no quadradinho da música, ainda é possível saber mais sobre a canção e o artista, assim como ser direcionado para a página da faixa em serviços de streaming como Spotify, Apple Music e Deezer.

