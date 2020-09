Alexa: 12 curiosidades úteis dos dispositivos Echo que você precisa conhecer

Marcella Blass

Do 33Giga



10/09/2020 | 13:18



Se você tem um dispositivo Echo, da Amazon, é importante saber que o smart speaker vai muito além de reproduzir músicas e contar piadas. Há uma série de indicativos e configurações (feitas via aplicativo para Android e iOS) que podem ser entendidas e personalizadas para facilitar a sua rotina em casa e no escritório.

Confira, a seguir, uma lista de utilidades que vão te ajudar a compreender melhor o seu dispositivo e aproveitar todas as otimizações que ele pode oferecer.

Configurar rotina

Na área Rotinas do aplicativo Amazon Alexa, o usuário pode personalizar como deseja que a Alexa comece e termine os dias. Ao dizer “Alexa, inicie meu dia” e “Alexa, boa noite”, você pode ouvir as notícias do dia, informações sobre calendário e agenda, clima, horário, suas mensagens e ainda controlar dispositivos para casas inteligentes. É possível, por exemplo, programas para desligar as luzes sempre que for dormir.

Compras por voz

É possível ativar, desativar e personalizar o recurso de compras por voz com a Alexa. Basta ir até Configurações > Configurações de conta > Compras por voz. Nessa área, é possível definir como esse recurso será usado e até criar um código de segurança de quatro dígitos para que outras pessoas não consigam finalizar pedidos por meio do seu dispositivo Echo. Em paralelo, é possível ainda configurar as compras feitas nas aplicações infantis.

Adicionar aplicações

Além das ferramentas padrão, os dispositivos Echo dão ao usuário a possibilidade de configurar outras funcionalidades que podem se adequar às necessidades de cada rotina. Na seção Skills e Jogos no aplicativo, você tem uma série de aplicações que podem ser ativadas para otimizar a experiência com o smart speaker. Entre as categorias disponíveis estão Esportes, Casa Inteligente, Notícias, Música, Filme e TV, produtividade e muito mais. Você também pode dizer à Alexa o que deseja fazer e ela vai te sugerir a skill mais adequada.

Controle sua casa

Se você tem aparelhos e acessórios smart, a Alexa permite integração (se compatível) e ajuda no controle de smart TVs (aumentar volume, ligar em um horário programado etc), smartphones, lâmpadas em diferentes cômodos , tomadas, câmeras de segurança e muito mais. É possível ainda controlar eletrodomésticos inteligentes, como robô aspirador de pó, aquecedor de água e ar-condicionado. Basta ativar as skills do fabricante dos produtos que você tem em casa.

Recursos de acessibilidade

Os dispositivos Echo com tela (Echo Show 8 e Echo Show 5) podem ser personalizados com recursos de acessibilidade de acordo com as necessidades do usuário. A ferramenta Voice View lê todos os itens da tela em voz alta. A Lupa aumenta as informações no display para facilitar a leitura de pessoas com baixa visão. Já a Correção de cor vai modificar as tonalidades para melhorar a experiência de pessoas com Daltonismo (dificuldade de enxergar cores como o vermelho e o verde).

Luzes piscando

Os dispositivos Echo têm um LED na parte superior que muda de cor para simbolizar ao usuário diferentes status e ações necessárias. Entenda o que cada tonalidade indica:

Azul: o LED acende quando a Alexa é solicitada. Significa que ela está pronta para te ouvir e processar seu pedido.

Branco: indica que o volume do dispositivo está sendo ajustado.

Vermelho: aparece quando o botão de bloqueio de microfone/câmera está acionado. Mas o LED vermelho também pode indicar a indisponibilidade da Alexa.

Laranja: o dispositivo está em modo de configuração ou tentando se conectar à internet.

Amarelo: o LED pulsando em amarelo significa que há uma mensagem ou notificação esperando para ser ouvida. Nesse caso, basta dizer “Quais são minhas notificações?” ou “Quais são minhas mensagens?”.

Verde: quando a luz pulsa lentamente significa que o dispositivo está recebendo uma chamada. Já quando a chamada foi atendida e está em andamento o LED fica girando.

Roxo: a tonalidade indica que o recurso Não Perturbe está ativado. Mas, se não for o caso, também pode significar que ocorreu um erro na configuração do Wi-Fi.